İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi qaydasında dəyişiklik edilib

    Sağlamlıq
    • 27 noyabr, 2025
    • 18:20
    Dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi qaydasında dəyişiklik edilib

    Dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi qaydasında dəyişiklik edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Dəyişikliyə əsasən, dərman vasitələrinin ölkədaxili topdansatış əczaçılıq müəssisələrinə şərti satış qiymətlərinin ilk dəfə müəyyənləşdirilməsi və ya həmin qiymətlərə yenidən baxılması ilə əlaqədar Tarif Şurası Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin də rəyini almalı olacaq.

    Xatırladaq ki, bu günə qədər İqtisadiyyat Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və TƏBİB-in rəyləri alınırdı.

    Dərman vasitələri Əli Əsədov qərar Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi
    В Азербайджане изменен порядок регулирования цен на лекарства

    Son xəbərlər

    18:44

    Putin ABŞ ilə gələcək danışıqlarda əsas məsələləri açıqlayıb

    Digər ölkələr
    18:33

    İsrail Cənubi Livanda "Hizbullah"ın obyektlərinə silsilə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:32

    Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə dair anlaşma memorandumu təsdiqlənəcək

    Milli Məclis
    18:22
    Foto

    Azərbaycanla Serbiya arasında hərbi təhsil sahəsindəki əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Hərbi
    18:20

    Dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi qaydasında dəyişiklik edilib

    Sağlamlıq
    18:18

    Roma Papası: Üçüncü dünya müharibəsinə zəmin yaradılır

    Region
    18:17

    Tohir Umarov: Sosial şəbəkələr milli kimliyin ötürülməsində əsas rol oynayır

    Xarici siyasət
    18:03

    Xəzəryanı ölkələr nərə balığının ovuna qoyulmuş qadağanı 2026-cı ilə qədər uzadıblar

    Region
    17:58

    Putin: Atəşkəs yalnız Ukrayna qoşunlarının geri çəkilməsindən sonra baş verəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti