Dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi qaydasında dəyişiklik edilib
Sağlamlıq
- 27 noyabr, 2025
- 18:20
Dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi qaydasında dəyişiklik edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Dəyişikliyə əsasən, dərman vasitələrinin ölkədaxili topdansatış əczaçılıq müəssisələrinə şərti satış qiymətlərinin ilk dəfə müəyyənləşdirilməsi və ya həmin qiymətlərə yenidən baxılması ilə əlaqədar Tarif Şurası Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin də rəyini almalı olacaq.
Xatırladaq ki, bu günə qədər İqtisadiyyat Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və TƏBİB-in rəyləri alınırdı.
Son xəbərlər
18:44
Putin ABŞ ilə gələcək danışıqlarda əsas məsələləri açıqlayıbDigər ölkələr
18:33
İsrail Cənubi Livanda "Hizbullah"ın obyektlərinə silsilə zərbələr endiribDigər ölkələr
18:32
Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə dair anlaşma memorandumu təsdiqlənəcəkMilli Məclis
18:22
Foto
Azərbaycanla Serbiya arasında hərbi təhsil sahəsindəki əməkdaşlıq müzakirə olunubHərbi
18:20
Dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi qaydasında dəyişiklik edilibSağlamlıq
18:18
Roma Papası: Üçüncü dünya müharibəsinə zəmin yaradılırRegion
18:17
Tohir Umarov: Sosial şəbəkələr milli kimliyin ötürülməsində əsas rol oynayırXarici siyasət
18:03
Xəzəryanı ölkələr nərə balığının ovuna qoyulmuş qadağanı 2026-cı ilə qədər uzadıblarRegion
17:58