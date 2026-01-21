В Азербайджане из-за снегопада пострадали 15 человек

В Азербайджане из-за неблагоприятных погодных условий в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО) Министерства здравоохранения обратились 15 человек с различными травмами.

Об этом Report сообщили в НИИТО.

Согласно информации, у пострадавших диагностированы переломы различной степени тяжести, повреждения запястий и предплечий, сопровождающиеся сильными болевыми синдромами и выраженными отеками.

После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшие были выписаны домой на амбулаторное лечение.