В Азербайджане из-за снегопада пострадали 15 человек
Здоровье
- 21 января, 2026
- 10:03
В Азербайджане из-за неблагоприятных погодных условий в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО) Министерства здравоохранения обратились 15 человек с различными травмами.
Об этом Report сообщили в НИИТО.
Согласно информации, у пострадавших диагностированы переломы различной степени тяжести, повреждения запястий и предплечий, сопровождающиеся сильными болевыми синдромами и выраженными отеками.
После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшие были выписаны домой на амбулаторное лечение.
