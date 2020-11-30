В Азербайджане до сих пор 238 больным COVID-19 перелита иммунная плазма

Выздоровевшие без колебаний могут стать спасителями других больных

"Сейчас у нас достаточно много больных, подключенных к ИВЛ и находящихся в критическом состоянии. У перенесших COVID-19 образуются антитела. Но антитела формируются вовсе не у всех больных".

Как передает Report, об этом сказала заведующая Банком крови, руководитель рабочей группы по микробиологии Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Гумрал Алекперова.

По ее словам, у переболевших коронавирусом больных, в крови которых выработались антитела к этому заболеванию, берут имунную плазму, которую переливают тяжелым больным: "Все, кто в возрасте от 18 до 60 лет перенес болезнь, могут стать донорами спустя 14 дней после перенесенного заболевания, нерожавшие женщины также могут стать донорами. До сих пор к нам обратилось около 180 граждан со всей страны, пожелавших стать донорами, у 100 из них была собрана иммунная плазма и перелита 238 больным".

Г.Алекперова отметила, что процесс абсолютно безболезненный и безопасный, иммунная плазма собирается в закрытых и стерильных условиях: "Эффективность этого метода лечения была доказана при первой волне пандемии. Если обратить внимание на динамику заражения вирусом, видно, что тысячи человек излечились от инфекции. Специалисты говорят, что выздоровевшие без колебаний могут стать спасителями других больных".