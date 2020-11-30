О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане до сих пор 238 больным COVID-19 перелита иммунная плазма

В Азербайджане до сих пор 238 больным COVID-19 перелита иммунная плазма Выздоровевшие без колебаний могут стать спасителями других больных
Здоровье
30 ноября 2020 г. 12:47
В Азербайджане до сих пор 238 больным COVID-19 перелита иммунная плазма
0 : 00
0 : 00

"Сейчас у нас достаточно много больных, подключенных к ИВЛ и находящихся в критическом состоянии. У перенесших COVID-19 образуются антитела. Но антитела формируются вовсе не у всех больных".

Как передает Report, об этом сказала заведующая Банком крови, руководитель рабочей группы по микробиологии Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Гумрал Алекперова.

По ее словам, у переболевших коронавирусом больных, в крови которых выработались антитела к этому заболеванию, берут имунную плазму, которую переливают тяжелым больным: "Все, кто в возрасте от 18 до 60 лет перенес болезнь, могут стать донорами спустя 14 дней после перенесенного заболевания, нерожавшие женщины также могут стать донорами. До сих пор к нам обратилось около 180 граждан со всей страны, пожелавших стать донорами, у 100 из них была собрана иммунная плазма и перелита 238 больным".

Г.Алекперова отметила, что процесс абсолютно безболезненный и безопасный, иммунная плазма собирается в закрытых и стерильных условиях: "Эффективность этого метода лечения была доказана при первой волне пандемии. Если обратить внимание на динамику заражения вирусом, видно, что тысячи человек излечились от инфекции. Специалисты говорят, что выздоровевшие без колебаний могут стать спасителями других больных".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İndiyədək Azərbaycanda 238 xəstəyə immun plazma köçürülüb

Новости партнеров

Самое читаемое

В Баку уволен скандальный чиновник
В Баку уволен скандальный чиновник
23 ноября 2020 г. 14:57
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
24 ноября 2020 г. 11:03
Бойцы спецназа Нахчыванской общевойсковой армии вернулись с Отечественной войны
ФотоБойцы спецназа Нахчыванской общевойсковой армии вернулись с Отечественной войны
24 ноября 2020 г. 13:31
Появилась информация об азербайджанских военнопленных
Появилась информация об азербайджанских военнопленных
23 ноября 2020 г. 14:49
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
24 ноября 2020 г. 14:27
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации городе Агдам
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации городе Агдам
24 ноября 2020 г. 11:02
МВД: За курение на открытом воздухе ждет штраф в размере 100 манатов
МВД: За курение на открытом воздухе ждет штраф в размере 100 манатов
23 ноября 2020 г. 14:41
Родители армянских солдат: Все военные болеют коронавирусом и дизентерией
Родители армянских солдат: Все военные болеют коронавирусом и дизентерией
26 ноября 2020 г. 16:53
Похоронен ставший шехидом полковник Азербайджанской армии
ФотоПохоронен ставший шехидом полковник Азербайджанской армии
24 ноября 2020 г. 13:00
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi