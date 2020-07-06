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В Азербайджане десятки матерей и детей заразились COVID-19

В Азербайджане десятки матерей и детей заразились COVID-19 В Азербайджане десятки матерей и детей заразились коронавирусом
Здравоохранение
6 июля 2020 г. 18:15
В Азербайджане десятки матерей и детей заразились COVID-19

“Если ребенок заразился коронавирусом, в больницах, выделенных для детей, лечение ведется под наблюдением матери. Если наоборот, мать и ребенок заразились одновременно, лечение обоих осуществляется в другом медучреждении в одной палате".

Как передает Report, об этом в интервью Real TV сказал директор медучреждения  Yeni Klinika Пярвиз Аббасов

Он сказал, что сегодня в стране десятки таких больных: "Речь идет до подростках до 16 лет".

П.Аббасов отметил, что сейчас в клинике большинство пациентов это люди старше 50 лет: "Это означает 70% больных. В зависимости от возраста меняются протоколы лечения. Ход лечения также зависит от этапа болезни. Общий протокол един. При осложнении лечение зависит от заключения врача. Различие относится к больным в реанимационных условиях".

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