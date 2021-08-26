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В Азербайджане центральные больницы 9 районов объединяются с диагностическими центрами

В Азербайджане центральные больницы 9 районов объединяются с диагностическими центрами В Азербайджане центральные больницы нескольких районов объединяются с диагностическими центрами.
Здоровье
26 августа 2021 г. 11:15
В Азербайджане центральные больницы 9 районов объединяются с диагностическими центрами
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В Азербайджане центральные больницы нескольких районов объединяются с диагностическими центрами.

Как сообщает Report, центральные больницы 9 районов реорганизуются путем присоединения к ним диагностических центров.

К реорганизованным медучреждениям относятся:

Физулинская центральная районная больница, Лянкяранская центральная районная больница, Газахская центральная районная больница, Габалинская центральная районная больница, Губинская центральная районная больница, Шамахинская центральная районная больница, Загатальская центральная районная больница и Товузская центральная районная больница.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 9 rayonun mərkəzi xəstəxanası diaqnostika mərkəzləri ilə birləşdirilir

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