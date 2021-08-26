В Азербайджане центральные больницы 9 районов объединяются с диагностическими центрами

В Азербайджане центральные больницы нескольких районов объединяются с диагностическими центрами.
Как сообщает Report, центральные больницы 9 районов реорганизуются путем присоединения к ним диагностических центров.
К реорганизованным медучреждениям относятся:
Физулинская центральная районная больница, Лянкяранская центральная районная больница, Газахская центральная районная больница, Габалинская центральная районная больница, Губинская центральная районная больница, Шамахинская центральная районная больница, Загатальская центральная районная больница и Товузская центральная районная больница.