    В Азербайджане будут проводить трансплантацию почек с применением роботизированной хирургии

    Здоровье
    • 22 января, 2026
    • 17:27
    В Азербайджане будут проводить трансплантацию почек с применением роботизированной хирургии

    В Азербайджане впервые в Кавказском регионе планируется провести трансплантацию почки с применением роботизированной хирургии.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора "Ени клиника", руководитель Центра хирургии и трансплантологии Эльдар Ахмедов.

    По его словам, для проведения операции по пересадке почки, кроме технической базы, важно наличие опытного специалиста и лицензии:

    "После того, как найдем опытного специалиста и получим лицензию, операция по пересадке почки будет проводиться и в "Ени клиника". Для этого уже заказано оборудование и техника. Этот процесс займет около 2-3 месяцев".

    Ахмедов также отметил, что роботизированная хирургия - очень правильный выбор для операций по трансплантации органов: "Потому что при ней кровопотеря сводится к минимуму, риски снижаются".

