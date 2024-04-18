В Азербайджане будет продаваться обогащенная железом мука

В Азербайджане будет продаваться мука, обогащенная железом.

В Азербайджане будет продаваться мука, обогащенная железом.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли на общественных слушаниях на тему "Система продовольственной безопасности и ее роль в единой концепции здоровья", проведенных парламентским комитетом по аграрной политике.

По его словам, в целях профилактики железодефицитной анемии создана рабочая группа в связи с обогащением пшеничной муки: "Процесс обогащения муки железом будет осуществляться на предприятиях по производству хлеба и мукомольных предприятиях. Таким образом, наряду с обычной мукой в торговых сетях будет продаваться мука, обогащенная железом".