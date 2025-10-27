В Азербайджане будет повышена зарплата ряда работников домов малютки
- 27 октября, 2025
- 17:00
В Азербайджане определены размеры надбавок к зарплате работников домов малютки, находящихся в подчинении Министерства здравоохранения.
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, к тарифным (должностным) окладам работников домов малютки, установленным Единой тарифной сеткой, будут применены следующие повышающие коэффициенты:
- главный врач - в 3 раза;
- главный бухгалтер, педиатр, музыкальный руководитель, главный воспитатель, воспитатель, диетолог - в 2,5 раза;
- главная медсестра, старшая медсестра (медбрат), психолог, юрисконсульт, бухгалтер - в 2 раза;
- другие должности в соответствии с утвержденной штатной единицей - в 1,5 раза.
Данное постановление вступило в силу с 1 августа.