    В Азербайджане будет повышена зарплата ряда работников домов малютки

    Здоровье
    • 27 октября, 2025
    • 17:00
    В Азербайджане будет повышена зарплата ряда работников домов малютки

    В Азербайджане определены размеры надбавок к зарплате работников домов малютки, находящихся в подчинении Министерства здравоохранения.

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно постановлению, к тарифным (должностным) окладам работников домов малютки, установленным Единой тарифной сеткой, будут применены следующие повышающие коэффициенты:

    - главный врач - в 3 раза;

    - главный бухгалтер, педиатр, музыкальный руководитель, главный воспитатель, воспитатель, диетолог - в 2,5 раза;

    - главная медсестра, старшая медсестра (медбрат), психолог, юрисконсульт, бухгалтер - в 2 раза;

    - другие должности в соответствии с утвержденной штатной единицей - в 1,5 раза.

    Данное постановление вступило в силу с 1 августа.

