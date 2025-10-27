İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Maaşlarını artımla alacaq körpələr evi işçilərinin əhatə dairəsi müəyyənləşib

    Sağlamlıq
    • 27 oktyabr, 2025
    • 16:03
    Maaşlarını artımla alacaq körpələr evi işçilərinin əhatə dairəsi müəyyənləşib

    Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan körpələr evinin işçilərinin əməkhaqlarına edilən artım əmsallarının şamil olunacağı işçilərin əhatə dairəsi müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Qərarla körpələr evinin işçilərinin Vahid Tarif Cədvəli ilə müəyyən olunmuş tarif (vəzifə) maaşlarına aşağıdakı

    artım əmsalları tətbiq ediləcək:

    - baş həkim – 3 dəfə;

    - baş mühasib, həkim-pediatr, musiqi rəhbəri, baş tərbiyəçi, tərbiyəçi, həkim diyetoloq – 2,5 dəfə;

    - baş tibb bacısı, böyük tibb bacısı (qardaşı), psixoloq, hüquq məsləhətçisi, mühasib – 2 dəfə;

    - təsdiq edilmiş mövcud ştat vahidinə uyğun olaraq digər vəzifələr – 1,5 dəfə.

    Qeyd edək ki, bu qərar avqustun 1-dən tətbiq edilir.

