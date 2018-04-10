В Азербайджане более 900 пациентам провели операции по пересадке почки

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ "В настоящее время в Азербайджане более 900 пациентам проведены операции по пересадке почки".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра по общественному здравоохранению и реформам Минздрава Азербайджана Джейхун Мамедов.

Он отметил, что государство взяло на себя расходы по обеспечению этих лиц лекарственными препаратами:

"Для решения проблем людей, страдающих от хронической почечной недостаточности, в 43 центрах гемодиализа, действующих в городах и районах республики, лечатся более 3400 пациентов".

По словам Дж.Мамедова, в 2017 году 9 пациентам провели операции по пересадке печени, 81 человеку – по трансплантации почек:

"1106 пациентам за счет государства были проведены операции на сердце, 226 из которых дети".