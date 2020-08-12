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В Азербайджане 93 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане 93 новых случая заражения коронавирусом В целом в стране выявлен 33 824 случая заражения коронавирусной инфекцией
Здоровье
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12 августа 2020 г. 16:52
В Азербайджане 93 новых случая заражения коронавирусом
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В Азербайджане зарегистрировано 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 202 человека излечились и выписаны домой.

Как сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, 2 пациента с положительными тестами на COVID-19 скончались.

В целом в стране выявлено 33 824 случая заражения коронавирусной инфекцией, из которых 31 058 человек излечились, 497 человек умерли, 2 269 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 8 054 теста, за истекший период - 804 513 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 93 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке 93 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 2 nəfər ölüb

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