    В Азербайджане 730 человек лечатся от наркозависимости заместительной терапией

    Здоровье
    • 17 октября, 2025
    • 12:39
    В Азербайджане 730 человек лечатся от наркозависимости заместительной терапией

    В Азербайджане в настоящее время 730 пациентов получают лечение в рамках программы заместительной терапии метадоном в трех центрах: 287 - в Республиканском наркологическом центре, 314 - в Центре борьбы со СПИДом, 129 - в Наркологическом центре Сумгайыта.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

    Согласно данным Центра борьбы со СПИДом, в стране наблюдается снижение числа новых случаев заражения ВИЧ среди наркозависимых.

    По состоянию на конец сентября 2025 года, среди выявленных ВИЧ-положительных граждан Азербайджана 46 человек (4,8%) были инъекционными наркозависимыми.

    наркомания лечение ВИЧ
