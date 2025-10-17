В Азербайджане 730 человек лечатся от наркозависимости заместительной терапией

В Азербайджане в настоящее время 730 пациентов получают лечение в рамках программы заместительной терапии метадоном в трех центрах: 287 - в Республиканском наркологическом центре, 314 - в Центре борьбы со СПИДом, 129 - в Наркологическом центре Сумгайыта.

Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Согласно данным Центра борьбы со СПИДом, в стране наблюдается снижение числа новых случаев заражения ВИЧ среди наркозависимых.

По состоянию на конец сентября 2025 года, среди выявленных ВИЧ-положительных граждан Азербайджана 46 человек (4,8%) были инъекционными наркозависимыми.