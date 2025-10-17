Hazırda Azərbaycanda 730 narkoman müalicə alır
Sağlamlıq
- 17 oktyabr, 2025
- 11:59
Hazırda metadonla əvəzedici müalicə proqramı üzrə üç məntəqədə (Respublika Narkoloji Mərkəzində 287, QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzində 314, Sumqayıt Narkoloji Mərkəzində 129 nəfər) 730 xəstə müalicə alır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının icmalında qeyd olunub.
Bildirilib ki, Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzinin verdiyi məlumata əsasən ölkədə narkomanların İnsanın İmmunçatışmazlığı Virusuna yeni yoluxma hadisələrinin sayında azalma müşahidə olunur.
2025-ci ilin sentyabr ayının sonuna kimi aşkarlanmış İİV-ə yoluxmuş Azərbaycan vətəndaşları arasında 46 (4,8%) nəfəri inyekson narkotik istifadəçiləri olub.
Son xəbərlər
12:13
Regional və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük çərçivəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi I oxunuşda təsdiqlənibMilli Məclis
12:11
Buxarestdə yaşayış binasında güclü partlayış olub, ölən və yaralananlar varDigər ölkələr
12:10
İlham Mirzəliyev: "Əsas hədəfimiz dövlət büdcəsindən asılılığı minimum səviyyəyə endirməkdir" - MÜSAHİBƏEnergetika
12:06
Milli Məclis hakimlər haqqında dəyişiklikləri I oxunuşda qəbul edibMilli Məclis
12:05
İranda daş kömür emalı müəssisəsində tavan uçub, ölən və yaralananlar varRegion
12:03
Vaqif Cavadov: "Tvente"də gördüklərim və öyrəndiklərim məşqçilik karyeramda çox faydalı olacaq" - MÜSAHİBƏFutbol
12:02
Foto
Gürcüstan və Türkiyə sahil mühafizələri birgə təlimlər keçiribRegion
12:02
Bu ilin doqquz ayında dəyəri 170 milyon manatdan çox narkotik dövriyyədən çıxarılıbHadisə
11:59