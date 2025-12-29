İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi yanvarın 3-də işləyəcək

    Biznes
    • 29 dekabr, 2025
    • 10:54
    Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi yanvarın 3-də işləyəcək

    Prezident yanında i (yalnız Bakı KOB Evində göstərilən xidmətlər üzrə) və onun regional bölmələri, eləcə də Agentliyin İstehlak Mallarının Ekspertizası Mərkəzi və regional bölmələri qeyri-iş günü - 3 yanvarda fəaliyyət göstərəcək.

    "Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, məqsəd Azərbaycandan ixrac olunan malların mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi üzrə ekspertizaların keçirilməsi və belə ekspertizaların nəticələrinə uyğun olaraq malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatların verilməsində fasiləsizliyin təmin edilməsidir.

    Bundan əlavə, həmin tarixdə standart nümunələrin və ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiqi haqqında sertifikatların əldə olunması ilə bağlı müraciətlərin qəbulu və sertifikatın verilməsi xidmətləri də həyata keçiriləcək.

    Sahibkarlar iş günlərində olduğu kimi, qeyd edilən tarixdə müvafiq xidmətlərdən yararlanmaq üçün aidiyyəti üzrə müraciət edə bilərlər.

    Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi mənşə sertifikatı

    Son xəbərlər

    11:06

    Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü Hindistanda qeyd edilib

    Xarici siyasət
    11:02

    Ədliyyə naziri Salyanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    11:00

    Fərid Qayıbov: "Hər şey ideal deyil, ola da bilməz" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    10:54

    Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi yanvarın 3-də işləyəcək

    Biznes
    10:50
    Foto

    Azərbaycan BMT ilə şəhərsalma üzrə 2026–2030-cu illərin prioritetlərini müzakirə edib

    Biznes
    10:38

    Cüdoçular arasında kata üzrə Azərbaycan çempionatı və birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    10:29

    İran və BƏƏ XİN başçıları ikitərəfli və regional məsələləri müzakirə ediblər

    Region
    10:28
    Video

    Şuşada yollar buz bağlayıb, köməksiz vəziyyətdə qalanlar xilas edilib

    Hadisə
    10:24

    Azərbaycanda bayram günlərində banklar və "Azərpoçt" fəaliyyət göstərəcək

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti