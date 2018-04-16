В Азербайджане 54 ребенка с тяжелой формой гемофилии получают профилактическое лечение

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Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане на сегодняшний день 54 ребенка с тяжелой формой гемофилии получают профилактическое лечение".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявила руководитель Научно-исследовательского центра гемофилии Минздрава Азербайджана Эльмира Гадимова.

Она отметила, что в Центре гемофилии при отделении гематологии Республиканской клинической больницы им. Миркасимова на диспансерном учете состоит 1595 пациентов.

По словам Э.Гадимовой, изучена частота распространения заболевания на территории республики:

"Было установлено, что число больных возросло в Баку, Сумгайыте и Центральном Аране. В Баку число больных, страдающих гемофилией, достигло 758 человек, в Сумгайыте – 77. В прошлом году зарегистрировано 53 больных, у которых впервые выявленна гемофилия".

Она добавила, что в прошлом году по поводу прохождения амбулаторного лечения обратились 2759, по поводу стационарного - 271 пациент:

"21% зарегистрированных больных в возрасте от 1 до 15 лет, 98 больных из общего числа зарегистрированных – в возрасте от 1 до 5 лет, 235 человек – в возрасте от 5 до 15 лет. 1051 человек – больные гемофилией А, 139 – гемофилией В, 210 страдают болезнью Виллебранда".