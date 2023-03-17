В Азербайджане 128 наименований незарегистрированных лекарственных средств изъяли из продажи

В течение прошлого года плановым и внеплановым контрольным проверкам подвергся в общей сложности 361 фармацевтический объект.

В течение прошлого года плановые и внеплановые контрольные проверки проведены в общей сложности на 361 фармацевтическом объекте.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров в 2022 году.

Согласно отчету, в результате контрольных проверок с письменного согласия руководителей аптек из продажи изъяты 285 коробок с лекарственными средствами 128 наименований, которые не имели государственной регистрации или сертификата, а в отношении 82 фармацевтических объектов, где были выявлены недостатки, составлен протокол в соответствии с требованиями Кодекса об административных правонарушениях.