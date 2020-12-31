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В Азербайджане 1 064 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане 1 064 новых случая заражения коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 1 064 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 4 127 человек прошли лечение и выписаны домой.
Здоровье
31 декабря 2020 г. 15:32
В Азербайджане 1 064 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 1 064 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 4 127 человек прошли лечение и выписаны домой.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 32 пациента.

До сих пор в стране выявлено 218 700 случаев заражения COVID-19, 184 422 человек излечились, 2 641 скончались, число активных больных составляет 31 637 человек.

За последние сутки проведено 10 219 тестов, за истекший период - 2 195 466.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 1,064 new coronavirus cases, 4,127 recovered
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 1 064 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 4 127 nəfər sağalıb

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