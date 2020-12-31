В Азербайджане 1 064 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 1 064 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 4 127 человек прошли лечение и выписаны домой.

В Азербайджане зарегистрировано 1 064 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 4 127 человек прошли лечение и выписаны домой.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 32 пациента.

До сих пор в стране выявлено 218 700 случаев заражения COVID-19, 184 422 человек излечились, 2 641 скончались, число активных больных составляет 31 637 человек.

За последние сутки проведено 10 219 тестов, за истекший период - 2 195 466.