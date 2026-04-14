В Азербайджана за два месяца родились около 14,8 тыс. детей

В январе-феврале этого года в районных (городских) регистрационных отделах Министерства юстиции Азербайджана зарегистрировано 14 797 новорожденных.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с соответствующим периодом 2025 года этот показатель на 1000 человек населения снизился с 9,7 до 8,9.

53,7% новорожденных - мальчики, 46,3% - девочки. Среди новорожденных 522 ребенка из двойни, 21 - из тройни.