В Азербайджана за два месяца родились около 14,8 тыс. детей
Здоровье
- 14 апреля, 2026
- 17:58
В январе-феврале этого года в районных (городских) регистрационных отделах Министерства юстиции Азербайджана зарегистрировано 14 797 новорожденных.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с соответствующим периодом 2025 года этот показатель на 1000 человек населения снизился с 9,7 до 8,9.
53,7% новорожденных - мальчики, 46,3% - девочки. Среди новорожденных 522 ребенка из двойни, 21 - из тройни.
