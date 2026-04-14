Bu ilin iki ayı ərzində ölkədə 522 əkiz, 21 üçəm doğulub
Sağlamlıq
- 14 aprel, 2026
- 17:34
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən 14 797 doğulan körpə qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu, Dövlət Statistika Komitəsinin yanvar-dekabr ayında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəricilərini əks etdirən nəşrdə öz əksini tapıb.
Qeyd olunub ki, bu rəqəmlər 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici azalaraq 9,7-dən 8,9-a düşüb.
Doğulan körpələrin 53,7 faizi oğlan uşaqları, 46,3 faizi isə qız uşaqlarıdır. Doğulan körpələrdən 522-si əkiz, 21-i isə üçəmdir.
12:58
Azərbaycana Türkiyədən qanunsuz zərgərlik məmulatı gətirilməsinin qarşısı alınıbBiznes
12:49
Tramp: Londonla münasibətlərdəki gərginlik III Karlın səfərinə təsir etməyəcəkDigər ölkələr
12:48
Takaiçi: Yaponiya ASEAN ölkələrinə 10 milyard dollar maliyyə yardımı ayırmağı planlaşdırırEnergetika
12:41
Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü Əli Bəşirovun ayaq əzələlərində xırda yırtıqlar varFutbol
12:32
Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
12:25
"Araz Saatlı"nın rəsmisi futbolçuları və hakimləri təhdid etdiyinə görə 5 oyunluq cəzalandırılıbFutbol
12:23
Lin Tszyan: Çin İrana hərbi dəstək göstərmir, bütün ittihamlar uydurmadırDigər ölkələr
12:18
"Qarabağ" 700 manat cərimələnibFutbol
12:18