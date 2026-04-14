    Bu ilin iki ayı ərzində ölkədə 522 əkiz, 21 üçəm doğulub

    • 14 aprel, 2026
    • 17:34
    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən 14 797 doğulan körpə qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Dövlət Statistika Komitəsinin yanvar-dekabr ayında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəricilərini əks etdirən nəşrdə öz əksini tapıb.

    Qeyd olunub ki, bu rəqəmlər 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici azalaraq 9,7-dən 8,9-a düşüb.

    Doğulan körpələrin 53,7 faizi oğlan uşaqları, 46,3 faizi isə qız uşaqlarıdır. Doğulan körpələrdən 522-si əkiz, 21-i isə üçəmdir.

    В Азербайджана за два месяца родились около 14,8 тыс. детей

