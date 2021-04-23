В Азербайджане число заместителей министра здравоохранения увеличилось до 5

Количество сотрудников аппарата Министерства здравоохранения Азербайджана увеличено.

Количество сотрудников аппарата Министерства здравоохранения Азербайджана увеличено.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, количество сотрудников аппарата Министерства здравоохранения увеличено на одну единицу и установлено в количестве 88 штатных единиц.

Кроме того, согласно указу, в Министерстве здравоохранения учреждена должность первого заместителя министра. Таким образом, число заместителей министра здравоохранения увеличилось до пяти.

В настоящее время заместителями министра здравоохранения являются:

Первый заместитель:

Теймур Юсиф оглу Мусаев (исполняющий обязанности министра)

Заместители:

Алиева Нигяр Рамиз гызы

Агаев Эльсевяр Мамед оглу

Алиев Рахим Рафаил оглу

Гасымов Виктор Каримович.