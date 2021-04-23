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В Азербайджане число заместителей министра здравоохранения увеличилось до 5

В Азербайджане число заместителей министра здравоохранения увеличилось до 5 Количество сотрудников аппарата Министерства здравоохранения Азербайджана увеличено.
Здоровье
23 апреля 2021 г. 17:13
В Азербайджане число заместителей министра здравоохранения увеличилось до 5
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Количество сотрудников аппарата Министерства здравоохранения Азербайджана увеличено.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, количество сотрудников аппарата Министерства здравоохранения увеличено на одну единицу и установлено в количестве 88 штатных единиц.

Кроме того, согласно указу, в Министерстве здравоохранения учреждена должность первого заместителя министра. Таким образом, число заместителей министра здравоохранения увеличилось до пяти.

В настоящее время заместителями министра здравоохранения являются:

Первый заместитель:

Теймур Юсиф оглу Мусаев (исполняющий обязанности министра)

Заместители:

Алиева Нигяр Рамиз гызы

Агаев Эльсевяр Мамед оглу

Алиев Рахим Рафаил оглу

Гасымов Виктор Каримович.

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Версия на английском языке Number of deputy health ministers increased to five
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyində müavinlərin sayı 5-ə çatdırıldı

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