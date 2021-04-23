В Азербайджане число заместителей министра здравоохранения увеличилось до 5

Количество сотрудников аппарата Министерства здравоохранения Азербайджана увеличено.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Согласно указу, количество сотрудников аппарата Министерства здравоохранения увеличено на одну единицу и установлено в количестве 88 штатных единиц.
Кроме того, согласно указу, в Министерстве здравоохранения учреждена должность первого заместителя министра. Таким образом, число заместителей министра здравоохранения увеличилось до пяти.
В настоящее время заместителями министра здравоохранения являются:
Первый заместитель:
Теймур Юсиф оглу Мусаев (исполняющий обязанности министра)
Заместители:
Алиева Нигяр Рамиз гызы
Агаев Эльсевяр Мамед оглу
Алиев Рахим Рафаил оглу
Гасымов Виктор Каримович.