В Азербайджан доставлена вакцина против гриппа

В Азербайджан доставлена вакцина против гриппа.

В Азербайджан доставлена вакцина против гриппа.

Об этом Report сообщили в министерстве здравоохранения.

Было отмечено, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и другим респираторным заболеваниям в Азербайджане находится в центре внимания Минздрава.

"С этой целью министерство здравоохранения Азербайджана доставило в страну вакцину против гриппа. Распределение вакцин по городу Баку уже завершено. В настоящее время продолжается доставка вакцин в другие города и районы республики. В Азербайджане вакцинация населения против гриппа проводится на добровольной основе", - говорится в сообщении.