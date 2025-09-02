В августе в Азербайджане от отравлений умерли четыре человека

В августе в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КТМ) были госпитализированы 94 человека с признаками отравления.

Об этом Report сообщили в пресс-службе центра.

Среди них 30 пациентов пострадали от передозировки лекарств, 37 – от уксусной кислоты, 5 – от растворителей. Кроме того, зафиксированы 13 случаев укусов змей, 7 аллергических реакций и 2 случая ботулизма.

По данным центра, четверо пострадавших скончались. Все летальные исходы связаны с отравлением уксусной кислотой.