    Здоровье
    • 02 сентября, 2025
    • 09:15
    В августе в Азербайджане от отравлений умерли четыре человека

    В августе в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КТМ) были госпитализированы 94 человека с признаками отравления.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе центра.

    Среди них 30 пациентов пострадали от передозировки лекарств, 37 – от уксусной кислоты, 5 – от растворителей. Кроме того, зафиксированы 13 случаев укусов змей, 7 аллергических реакций и 2 случая ботулизма.

    По данным центра, четверо пострадавших скончались. Все летальные исходы связаны с отравлением уксусной кислотой.

