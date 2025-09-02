В августе в Азербайджане от отравлений умерли четыре человека
Здоровье
- 02 сентября, 2025
- 09:15
В августе в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КТМ) были госпитализированы 94 человека с признаками отравления.
Об этом Report сообщили в пресс-службе центра.
Среди них 30 пациентов пострадали от передозировки лекарств, 37 – от уксусной кислоты, 5 – от растворителей. Кроме того, зафиксированы 13 случаев укусов змей, 7 аллергических реакций и 2 случая ботулизма.
По данным центра, четверо пострадавших скончались. Все летальные исходы связаны с отравлением уксусной кислотой.
Последние новости
10:54
Танкер "Деде Горгуд" вновь задействован в грузоперевозках на КаспииИнфраструктура
10:53
Фото
Проходит церемония закрытия конференции LCOY Azerbaijan 2025Экология
10:44
Фото
Названы адреса пунктов продажи школьной формы в АзербайджанеНаука и образование
10:43
Азербайджан и Бразилия провели первое заседание Рабочей группы по инвестициямФинансы
10:41
Азербайджан и Бразилия провели пятый раунд межмидовских политконсультацийВнешняя политика
10:27
Масштабные учения с участием военнослужащих НАТО начались в ЛатвииДругие страны
10:23
В МИД Армении заявили о стремлении укрепления сотрудничества с КитаемВ регионе
10:13
Сын Пашиняна планирует работать экскурсоводомВ регионе
10:13