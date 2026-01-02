В Нахчыване выпало до 43 см снега, в отдельных районах осадки продолжаются

В ряде районов и населенных пунктов Нахчыванской Автономной Республики наблюдается снегопад.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в отдельных районах снегопад продолжается с перерывами.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Нахчывана, высота снежного покрова составляет 6 см в Садараке, 9 см - в селе Ахура и около 5 см в Шахбузском районе.

В то же время в горных зонах снега значительно больше: в селе Кюкю высота снежного покрова достигает 37 см, в Биченеке - 43 см, на станции Парагачай - 16 см.