В Нахчыване выпало до 43 см снега, в отдельных районах осадки продолжаются
Экология
- 02 января, 2026
- 12:27
В ряде районов и населенных пунктов Нахчыванской Автономной Республики наблюдается снегопад.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, в отдельных районах снегопад продолжается с перерывами.
По данным Министерства экологии и природных ресурсов Нахчывана, высота снежного покрова составляет 6 см в Садараке, 9 см - в селе Ахура и около 5 см в Шахбузском районе.
В то же время в горных зонах снега значительно больше: в селе Кюкю высота снежного покрова достигает 37 см, в Биченеке - 43 см, на станции Парагачай - 16 см.
