Серхио Рамос может стать президентом "Севильи"

    Экс-футболист сборной Испании Серхио Рамос хочет вернуться в "Севилью" в статусе президента клуба.

    Как сообщает Report со ссылкой на испанские СМИ, футболист возглавил группу инвесторов, которая хочет выкупить клуб.

    Сообщается, что переговоры "Севильи" с американским фондом завершились неудачей, что привело к падению стоимости акций. Рамос сделал самое крупное предложение, которое когда-либо получал клуб.

    Серхио Рамос является воспитанником "Севильи". Последним клубом 39-летнего Рамоса был мексиканский "Монтеррей", который он покинул в декабре 2025 года. В своей карьере защитник также играл за "Реал" и французский ПСЖ.

    Serxio Ramos İspaniya klubunun prezidenti ola bilər

