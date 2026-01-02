Серхио Рамос может стать президентом "Севильи"
Футбол
- 02 января, 2026
- 12:20
Экс-футболист сборной Испании Серхио Рамос хочет вернуться в "Севилью" в статусе президента клуба.
Как сообщает Report со ссылкой на испанские СМИ, футболист возглавил группу инвесторов, которая хочет выкупить клуб.
Сообщается, что переговоры "Севильи" с американским фондом завершились неудачей, что привело к падению стоимости акций. Рамос сделал самое крупное предложение, которое когда-либо получал клуб.
Серхио Рамос является воспитанником "Севильи". Последним клубом 39-летнего Рамоса был мексиканский "Монтеррей", который он покинул в декабре 2025 года. В своей карьере защитник также играл за "Реал" и французский ПСЖ.
