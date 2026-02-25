Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В США уничтожен самый крупный архив рассекреченных документов об НЛО

    Другие страны
    • 25 февраля, 2026
    • 05:44
    Сразу после распоряжения президента США Дональда Трампа о публикации всех материалов о внеземной жизни был уничтожен крупнейший публичный архив рассекреченных документов о неопознанных летающих объектах (НЛО).

    Как передает Report, об этом сообщает британская газета Daily Mail.

    20 февраля с главного сервера сайта Black Vault пропали сотни гигабайтов данных. Сайт является онлайн-архивом, который в течение 30 лет пополняет исследователь Джон Гринуолд-младший. За эти годы он направил властям свыше 11 тыс. запросов о раскрытии информации и собрал более 3,8 млн рассекреченных документов.

    По словам Гринуолда, он не считает происшедшее однозначной диверсией, однако не исключает такую возможность. Он пояснил, что кроме исчезновения данных, также изменились права доступа к некоторым директориям. Исследователь пообещал восстановить архив из резервных копий.

    Напомним, что 20 февраля президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что поручит Пентагону опубликовать информацию о внеземной жизни и НЛО.

    США НЛО Дональд Трамп архивы

    Лента новостей