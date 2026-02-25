ABŞ-də UNO sənədlərinin ən böyük arxivi məhv edilib
- 25 fevral, 2026
- 06:12
ABŞ Prezidenti Donald Trampın yerdənkənar həyatla bağlı bütün materialların dərc olunmasını əmr etməsindən dərhal sonra naməlum uçan obyektlər (UNO) haqqında məxfiliyi açılmış sənədlərin ən böyük ictimai arxivi məhv edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniyanın "Daily Mail" qəzeti məlumat yayıb.
20 fevralda "Black Vault" veb saytının əsas serverindən yüzlərlə giqabayt məlumat yoxa çıxıb. Veb sayt tədqiqatçı kiçik Con Qrinvaldın 30 ildir saxlanılan onlayn arxivdir.
İllər ərzində o, hakimiyyət orqanlarına açıqlama üçün 11.000-dən çox sorğu təqdim edib və orada 3,8 milyondan çox məxfilikdən çıxarılmış sənəd toplanıb.
Qrinvald hadisənin açıq-aşkar təxribat olduğuna inanmadığını, lakin bunun mümkünlüyünü də istisna etmədiyini söyləyib. O, məlumatların yoxa çıxması ilə yanaşı, bəzi qovluqlara giriş hüquqlarının da dəyişdirildiyini izah edib. Tədqiqatçı arxivi ehtiyat nüsxələrdən bərpa edəcəyinə söz verib.
Xatırladaq ki, ABŞ prezidenti Donald Tramp 20 fevralda özünün "Truth Social" sosial şəbəkəsində Pentaqona yerdənkənar həyat və UNO-lar haqqında məlumat dərc etməyi tapşıracağını elan etmişdi.