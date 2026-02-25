Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Внутренняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 06:40
    В село Хоровлу Джебраильского района отправлена очередная группа переселенцев

    В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается процесс Большого возвращения на освобожденные от оккупации территории.

    Как сообщает Report, в село Хоровлу Джебраильского района переселяются семьи, которые ранее временно проживали в различных регионах республики - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    На данном этапе в село Хоровлу Джебраильского района переселены 30 семей, в общей сложности 115 человек.

    Жители, вернувшиеся в родные края, выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой за всестороннюю государственную заботу.

    Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, и почтили память шехидов, отдавших свои жизни на этом пути.

    бывшие вынужденные переселенцы Великое возвращение Джебраильский район село Хоровлу
    Cəbrayılın Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

