В село Хоровлу Джебраильского района отправлена очередная группа переселенцев
- 25 февраля, 2026
- 06:40
В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается процесс Большого возвращения на освобожденные от оккупации территории.
Как сообщает Report, в село Хоровлу Джебраильского района переселяются семьи, которые ранее временно проживали в различных регионах республики - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
На данном этапе в село Хоровлу Джебраильского района переселены 30 семей, в общей сложности 115 человек.
Жители, вернувшиеся в родные края, выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой за всестороннюю государственную заботу.
Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, и почтили память шехидов, отдавших свои жизни на этом пути.