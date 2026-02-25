В село Хоровлу Джебраильского района отправлена очередная группа переселенцев

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается процесс Большого возвращения на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Report, в село Хоровлу Джебраильского района переселяются семьи, которые ранее временно проживали в различных регионах республики - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Хоровлу Джебраильского района переселены 30 семей, в общей сложности 115 человек.

Жители, вернувшиеся в родные края, выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой за всестороннюю государственную заботу.

Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, и почтили память шехидов, отдавших свои жизни на этом пути.