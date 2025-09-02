    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    KTM: Ötən ay 94 nəfər zəhərlənib, 4-ü ölüb

    Sağlamlıq
    • 02 sentyabr, 2025
    • 09:05
    KTM: Ötən ay 94 nəfər zəhərlənib, 4-ü ölüb

    Avqust ayı ərzində Kliniki Tibbi Mərkəzin (KTM) Toksikologiya şöbəsinə zəhərlənmə səbəbi ilə 94 nəfər qəbul edilib.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq KTM-in mətbuat katibi Ruzbeh Məmməd məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, şöbəyə qəbul edilən pasiyentlərdən 30 nəfər dərmandan, 37-si sirkə turşusundan, 5-i həlledici məhluldan zəhərlənən şəxslərdir.

    "Həmçinin 13 nəfər ilan sancması, 7 nəfər allergik reaksiya, 2 nəfər botulizm zəhərlənməsi səbəbilə şöbəyə yerləşdirilib", - o vurğulayıb.

    Məlumata əsasən, zəhərlənən şəxslərdən 4-ü (2 qadın, 2 kişi) vəfat edib. Ölüm halları sirkə turşusu zəhərlənmələrindən qeydə alınıb.

    KTM   Zəhərlənmə   Ölüm   Hadisə  
    Rus Versiası Rus Versiası
    В августе в Азербайджане от отравлений умерли четыре человека

    Son xəbərlər

    09:15

    "Çelsi"nin futbolçusu Liqa 1 təmsilçisinə transfer olunub

    Futbol
    09:13

    Xızıda kanalda boğulan şəxslərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    09:10
    Foto
    Video

    Masazırda fərdi yaşayış evindəki yanğında iki nəfər ölüb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    09:09

    Saatlıda 44 gün öncə elektrik vuraraq yanan şəxs xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    09:09

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.09.2025)

    Maliyyə
    09:08

    İspaniya La Liqasında yayın ən bahalı beş transferi bəlli olub

    Futbol
    09:06

    "Yelo Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    09:05

    KTM: Ötən ay 94 nəfər zəhərlənib, 4-ü ölüb

    Sağlamlıq
    09:01

    Şəkidə evə maskalı şəxslər basqın edib, saxlanılanlar var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti