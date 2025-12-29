İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Onlayn və çap media subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb

    Media
    • 29 dekabr, 2025
    • 15:38
    Onlayn və çap media subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb

    Onlayn və çap media subyektlərinin inkişafı, iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsi, fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, habelə dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən layihələrin həyata keçirilməsi məqsədilə təşkil edilən müsabiqənin nəticələri açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə MEDİA-dan məlumat verilib.

    Medianın İnkişafı Agentliyi Onlayn media subyektləri
    Foto
    MEDIA объявил результаты конкурса поддержки субъектов онлайн-медиа

    Son xəbərlər

    16:36

    Həssas qruplardan olan qadınlar üçün iqlim dəyişimləri üzrə adaptasiya planları hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    16:36

    Polşa HHM sistemləri istehsalına təxminən 90 milyon dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    16:32

    ARDNF-in gələn il idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası açıqlanıb

    Maliyyə
    16:31
    Video

    Ağdamda kənd sakinləri mina xəbərdarlıq dirəklərini sökürlər - REPORTAJ

    Daxili siyasət
    16:29

    ARDNF-in gələn il üçün investisiya siyasətinin əsas istiqamətləri açıqlanıb

    Maliyyə
    16:29

    Gender bərabərliyi məsələləri üzrə əlaqələndirmə qrupları yaradılacaq

    Daxili siyasət
    16:26
    Foto

    Çində Azərbaycanın turizm imkanları təbliğ edilib

    Turizm
    16:23

    "Bavariya" 2025-ci ildə vurulan qolların sayına görə Avropanın aparıcı beş liqasında liderdir

    Futbol
    16:15

    Gender bərabərliyi üzrə 2026 – 2028-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı təsdiq edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti