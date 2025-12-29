Onlayn və çap media subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb
Media
- 29 dekabr, 2025
- 15:38
Onlayn və çap media subyektlərinin inkişafı, iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsi, fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, habelə dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən layihələrin həyata keçirilməsi məqsədilə təşkil edilən müsabiqənin nəticələri açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə MEDİA-dan məlumat verilib.
