    Медиа
    • 29 декабря, 2025
    • 15:57
    MEDIA объявил результаты конкурса поддержки субъектов онлайн-медиа

    Агентство развития медиа Азербайджана (MEDIA) объявило результаты конкурса, проведенного в рамках проекта поддержки субъектов онлайн-медиа.

    Как передает Report, об этом сообщает MEDIA.

    Согласно информации, конкурс был организован с целью развития субъектов онлайн-медиа (веб-сайтов), укрепления их экономической независимости, совершенствования деятельности, а также реализации проектов, имеющих значение для государства и общества.

