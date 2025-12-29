MEDIA объявил результаты конкурса поддержки субъектов онлайн-медиа

Агентство развития медиа Азербайджана (MEDIA) объявило результаты конкурса, проведенного в рамках проекта поддержки субъектов онлайн-медиа.

Как передает Report, об этом сообщает MEDIA.

Согласно информации, конкурс был организован с целью развития субъектов онлайн-медиа (веб-сайтов), укрепления их экономической независимости, совершенствования деятельности, а также реализации проектов, имеющих значение для государства и общества.