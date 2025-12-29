MEDIA объявил результаты конкурса поддержки субъектов онлайн-медиа
Медиа
- 29 декабря, 2025
- 15:57
Агентство развития медиа Азербайджана (MEDIA) объявило результаты конкурса, проведенного в рамках проекта поддержки субъектов онлайн-медиа.
Как передает Report, об этом сообщает MEDIA.
Согласно информации, конкурс был организован с целью развития субъектов онлайн-медиа (веб-сайтов), укрепления их экономической независимости, совершенствования деятельности, а также реализации проектов, имеющих значение для государства и общества.
Последние новости
16:37
Лейла Алиева посетила Азербайджанский национальный музей ковраKультурная политика
16:20
Азербайджан и Оман отменили визовый режим для ряда лицВнешняя политика
16:10
Утверждено соглашение об авиасообщении между Азербайджаном и РуандойВнешняя политика
16:09
В Азербайджане расходы на страховые выплаты аптекам увеличены вдвоеФинансы
16:08
Расходы на борьбу с COVID-19 в Азербайджане сокращены почти на 15%Финансы
16:07
Президент Азербайджана утвердил бюджет ГНФАР на 2026 годФинансы
16:02
В Азербайджане в 2026 году планируется собрать более 1 млрд манатов страховых взносов по ОМСФинансы
16:01
В Азербайджане обновлено законодательство в связи с членством в международных и региональных организацияхВнутренняя политика
15:57
Фото