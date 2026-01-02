В Азербайджане за минувшие сутки раскрыто 26 преступлений
Происшествия
- 02 января, 2026
- 12:08
В Азербайджане 1 января обеспечено раскрытие 26 преступлений.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Сообщается, что сотрудниками полиции обеспечено раскрытие 23 преступлений, зарегистрированных за минувшие сутки на территории страны, а также 3 преступлений, остававшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.
