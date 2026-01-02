В Азербайджане за минувшие сутки раскрыто 26 преступлений

В Азербайджане 1 января обеспечено раскрытие 26 преступлений.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сообщается, что сотрудниками полиции обеспечено раскрытие 23 преступлений, зарегистрированных за минувшие сутки на территории страны, а также 3 преступлений, остававшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.