Azərbaycanda ötən gün 26 cinayətin açılması təmin olunub
Hadisə
- 02 yanvar, 2026
- 11:49
Azərbaycanda yanvarın 1-də 26 cinayətin açılması təmin edilib.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 23, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 3 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.
Son xəbərlər
12:17
Sabah rayonlara qar yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:14
Türkiyədə üç polisin öldürüldüyü İŞİD əməliyyatı ilə bağlı 26 nəfər həbs edilibRegion
11:54
Azərbaycan klubu türkiyəli voleybolçu ilə müqavilə imzalayıbKomanda
11:54
Foto
Şahbuzda qarın hündürlüyü 43 sm-ə çatıbEkologiya
11:49
Azərbaycanda ötən gün 26 cinayətin açılması təmin olunubHadisə
11:38
Goranboydakı qəzada xəsarət alanlar özəl tibb müəssisəsinə yerləşdirilib - YENİLƏNİB-2Hadisə
11:32
Foto
Havaya görə qərb bölgəsində avtomobil yollarında hərəkət çətinləşibDaxili siyasət
11:24
Gürcüstanın Azərbaycandan çay alışına çəkdiyi xərci 3 dəfə artıbBiznes
11:09