İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycanda ötən gün 26 cinayətin açılması təmin olunub

    Hadisə
    • 02 yanvar, 2026
    • 11:49
    Azərbaycanda yanvarın 1-də 26 cinayətin açılması təmin edilib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 23, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 3 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

    Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət işi
    В Азербайджане за минувшие сутки раскрыто 26 преступлений

