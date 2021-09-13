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В Великобритании начинается испытание нового метода ранней диагностики рака

В Великобритании начинается испытание нового метода ранней диагностики рака В Англии с понедельника начинается полномасштабные испытание нового метода ранней диагностики более 50 разновидностей рака
Здоровье
13 сентября 2021 г. 16:29
В Великобритании начинается испытание нового метода ранней диагностики рака

В Великобритании с сегодняшнего дня начинаются полномасштабные испытания нового метода ранней диагностики более 50 разновидностей рака, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Ожидается, что при помощи анализа крови можно будет диагностировать рак до появления первых симптомов.

Исследование продлится два года и в нем примут участие 140 тысяч добровольцев в возрасте от 50 до 77 лет. У добровольцев возьмут анализы крови, затем пригласят сдать повторные анализы через год и через два года. Тест будет применен только к половине из изначально собранных проб крови, а вторая половина составит контрольную группу для проверки эффективности теста.

"Тест может совершить революцию в диагностике рака, - заявил руководитель программы, профессор онкологии Королевского колледжа в Лондоне Питер Сасиени. - Мы приступаем к работе с воодушевлением".

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