Минздрав Азербайджана: Уволены врач, ампутировавший здоровую ногу больной, и директор центра

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем коллегиальном заседании министерства здравоохранения были обсуждены результаты расследования в связи с ампутацией здоровой ноги во время хирургической операции Мамедовой Тарлан Гасан гызы, проведенной 24 июня в Специализированном центре ангиологии.

Об этом Report сообщили в министерстве здравоохранения Азербайджана.

По информации, согласно распоряжению министерства здравоохранения, случай был расследован комиссией, состоящей из ведущих специалистов. В связи с диабетической ангиопатией, стенозом артерий и окклюзией обеих конечностей больной консилиум принял решение об ампутации нижней 1/3 левой ноги Т.Мамедовой.

Несмотря на это, во время хирургической операции врач-хирург центра Валех Керимов (выполнивший операцию) и Афсар Рзазаде (ассистент) допустили грубую ошибку и вместо левой ноги ампутировали правую ногу больной.

Согласно решению коллегии, врач-хирург Валех Керимов из-за серьезных недостатков в работе освобожден от занимаемой должности в соответствии со ст. 186 Трудового кодекса. Участвовавший в операции в качестве ассистента врач-хирург Афсар Рзазаде получил строгий выговор с последним предупреждением.

Помимо этого, директор Специализированного центра ангиологии Шамсаддинский Азер Акбер оглу также освобожден от занимаемой должности.

На должность директора центра ангиологии временно назначен Эйюбов Юнис Шаиг оглу.