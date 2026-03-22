Ультрапереработанные продукты повышают риск инфаркта и инсульта на 67%

Частое употребление ультрапереработанных продуктов связано с существенным ростом риска инфаркта, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале JACC: Advances.

Речь идет о таких продуктах, как чипсы, колбасные изделия, сладкие газированные напитки, готовые блюда и сухие завтраки быстрого приготовления.

Согласно данным исследования, у людей, употреблявших более девяти порций ультрапереработанных продуктов в день, риск серьезных сердечно-сосудистых событий был на 67% выше по сравнению с теми, кто потреблял такую пищу редко.

Как показали исследования, риск возрастал поэтапно: каждая дополнительная порция ультрапереработанной пищи в сутки увеличивала вероятность неблагоприятных последствий примерно на 5%.

При этом выявленная связь сохранялась даже после учета калорийности питания, общего качества рациона, а также сопутствующих факторов, включая ожирение, сахарный диабет и гипертонию. По мнению исследователей, это может указывать на то, что негативное влияние связано не только с составом продуктов, но и с высокой степенью их промышленной обработки.

Ученые также подчеркивают, что исследование имеет ограничения, поскольку основывается на самооценке питания. Однако полученные результаты в целом совпадают с данными предыдущих научных работ.

Специалисты рекомендуют для снижения риска сокращать долю ультрапереработанных продуктов в рационе и чаще отдавать предпочтение овощам, бобовым, орехам и цельнозерновым продуктам.