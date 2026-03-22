Ürək tutması və insult riskini 67% artıran qidalar açıqlanıb
- 22 mart, 2026
- 22:24
Ultra emal olunmuş qidaların tez-tez istehlakı ciddi ürək-damar xəstəlikləri riskini əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər.
"Report" xəbər verir ki, tədqiqat JACC: Advances jurnalında dərc edilib.
Qeyd olunub ki, çips, kolbasa, şəkərli içkilər, hazır yeməklər və fast food səhər yeməyi kimi qidalar həmin qrupa daxildir.
Tədqiqat göstərib ki, bu qidaları gündə doqquz porsiyadan çox istehlak edən insanların ürək tutmalarına, insultlara və ya ürək-damar xəstəliklərindən ölmə ehtimalı nadir hallarda yeyənlərlə müqayisədə 67% daha yüksəkdir.
Tədqiqata başlanğıcda ürək xəstəliyi olmayan 45-84 yaş arası 6800-dən çox insan daxil edilib. Alimlər onların sağlamlıqlarını izləyib və anketlərdən istifadə edərək pəhrizlərini təhlil ediblər.
Risk tədricən artıb: gündə hər əlavə porsiya mənfi hadisələrin ehtimalını təxminən 5% artırıb.
Bundan əlavə, bu təsir kalori qəbulu, pəhriz keyfiyyəti və piylənmə, diabet və hipertoniya kimi amillər nəzərə alındıqdan sonra da davam edib.
Bu o deməkdir ki, risk yalnız kalori və ya tərkiblə deyil, həm də qida emalının səviyyəsi ilə əlaqəli ola bilər.
Təsir mexanizmləri hələ tam başa düşülməyib, lakin əvvəlki tədqiqatlar göstərir ki, bu cür qidalar iltihabı, daxili yağ yığılmasını və metabolik pozğunluqları təşviq edir - bunların hamısı ürək-damar xəstəlikləri üçün əsas risk faktorlarıdır.