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Ученые заявили об угрозе пандемии от еще одного вируса "летучих мышей"

Ученые заявили об угрозе пандемии от еще одного вируса "летучих мышей" Ученые из Коалиции за Эпидемические готовности к инновациям (CEPI) предупредили об опасности новой смертоносной пандемии.
Здоровье
24 февраля 2021 г. 18:15
Ученые заявили об угрозе пандемии от еще одного вируса летучих мышей

Ученые из Коалиции за Эпидемические готовности к инновациям (CEPI) предупредили об опасности новой смертоносной пандемии.

Как передает Report, исследователи назвали передаваемый фруктовыми летучими мышами вирус Nipah чрезвычайно опасным.

Носителями также являются свиньи, употребляющие загрязненные переносчиками плоды.

Согласно данным, показатели смертности при заражении вирусом Nipah составляют от 40 до 75%.

Обнаруженное в 1999 году в Малайзии заболевание может вызывать сильный отек мозга, судороги и рвоту.

Ученые отметили длительный инкубационный период болезни, составляющий 45 дней, а также высокую вероятность мутаций вируса.

Эксперты опасаются, что он может быстро распространиться в странах Юго-Восточной Азии.

Вирус Nipah внесен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в список 16 приоритетных патогенов для исследований и разработок из-за его способности вызывать пандемию. Помимо него в список вошли COVID-19, геморрагическая лихорадка Крым-Конго, лихорадка Эбола, Ласса, Рифт-Валли, вирус Зика и другие.

Ранее группа экспертов ВОЗ побывала в Китае, чтобы установить причины возникновения коронавируса SARS-CoV-2. По словам одного из членов команды Питера Дасзака, коронавирус с большой долей вероятности передался человеку от летучих мышей.

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