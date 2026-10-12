Ученые выявили связь между режимом дня и уровнем сахара в крови
- 12 октября, 2026
- 07:19
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Ученые из Медицинского колледжа Корейского университета установили, что соблюдение регулярного режима дня связано с более стабильным уровнем глюкозы в крови.
Как сообщает Report, результаты исследования опубликованы в научном журнале Metabolism.
В исследовании приняли участие 122 пациента с сахарным диабетом II типа, получавших инсулин. В течение десяти дней они носили устройства непрерывного мониторинга глюкозы и фитнес-трекеры для отслеживания физической активности. Ученые анализировали продолжительность сна, уровень физической активности, частоту сердечных сокращений и регулярность суточных биологических ритмов участников.
Выяснилось, что среди пациентов с наиболее стабильными биологическими ритмами 46,3% достигли целевых показателей сахара в крови. Среди участников с нерегулярным режимом дня этот показатель составил лишь 20%.
Наиболее выраженная связь между физической активностью и контролем уровня глюкозы наблюдалась в период с 12:00 до 18:00.
Пациенты, которые больше двигались в эти часы, дольше сохраняли уровень сахара в пределах целевого диапазона. Кроме того, у них отмечались меньшие колебания показателей глюкозы.
Достаточная продолжительность сна также была связана с более стабильным уровнем сахара в крови и снижением риска гипогликемии - состояния, при котором уровень глюкозы опускается ниже нормы.
Авторы исследования считают, что соблюдение регулярного режима сна и поддержание физической активности могут стать важным дополнением к традиционным методам лечения диабета. При этом они подчеркивают, что соблюдение режима дня не заменяет назначенную врачом терапию.