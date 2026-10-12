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    Ученые выявили связь между режимом дня и уровнем сахара в крови

    Здоровье
    • 12 октября, 2026
    • 07:19
    Ученые выявили связь между режимом дня и уровнем сахара в крови

    Ученые из Медицинского колледжа Корейского университета установили, что соблюдение регулярного режима дня связано с более стабильным уровнем глюкозы в крови.

    Как сообщает Report, результаты исследования опубликованы в научном журнале Metabolism.

    В исследовании приняли участие 122 пациента с сахарным диабетом II типа, получавших инсулин. В течение десяти дней они носили устройства непрерывного мониторинга глюкозы и фитнес-трекеры для отслеживания физической активности. Ученые анализировали продолжительность сна, уровень физической активности, частоту сердечных сокращений и регулярность суточных биологических ритмов участников.

    Выяснилось, что среди пациентов с наиболее стабильными биологическими ритмами 46,3% достигли целевых показателей сахара в крови. Среди участников с нерегулярным режимом дня этот показатель составил лишь 20%.

    Наиболее выраженная связь между физической активностью и контролем уровня глюкозы наблюдалась в период с 12:00 до 18:00.

    Пациенты, которые больше двигались в эти часы, дольше сохраняли уровень сахара в пределах целевого диапазона. Кроме того, у них отмечались меньшие колебания показателей глюкозы.

    Достаточная продолжительность сна также была связана с более стабильным уровнем сахара в крови и снижением риска гипогликемии - состояния, при котором уровень глюкозы опускается ниже нормы.

    Авторы исследования считают, что соблюдение регулярного режима сна и поддержание физической активности могут стать важным дополнением к традиционным методам лечения диабета. При этом они подчеркивают, что соблюдение режима дня не заменяет назначенную врачом терапию.

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