İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Diabetə uğurlu nəzarətin gözlənilməz amili müəyyən edilib

    Sağlamlıq
    • 12 oktyabr, 2026
    • 06:15
    Diabetə uğurlu nəzarətin gözlənilməz amili müəyyən edilib

    Koreya Universitetinin Tibb Kollecinin tədqiqatçıları sabit bioloji ritmlərin qanda qlükoza səviyyəsinin normal həddə saxlanması ilə əlaqəli olduğunu müəyyən ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, tədqiqatın nəticələri "Metabolism" jurnalında dərc olunub.

    Araşdırmada insulin qəbul edən II tip diabetli 122 xəstə iştirak edib. On gün ərzində onlar qlükoza səviyyəsini fasiləsiz ölçən cihazlar və fiziki aktivliyi izləyən fitnes trekerləri taxıblar. Alimlər iştirakçıların yuxu müddətini, fiziki aktivliyini, ürək döyüntülərinin tezliyini və sutkalıq bioloji ritmlərinin müntəzəmliyini izləyiblər.

    Məlum olub ki, bioloji ritmləri ən sabit olan xəstələrin 46,3 faizi qanda şəkərin hədəf göstəricilərinə nail olub. Rejimi qeyri-müntəzəm olan iştirakçılar arasında isə bu göstərici cəmi 20 faiz təşkil edib. Fiziki aktivliklə qlükoza səviyyəsinə nəzarət arasındakı ən güclü əlaqə saat 12:00-dan 18:00-dək müşahidə olunub.

    Həmin saatlarda daha çox hərəkət edən xəstələr qanda şəkərin səviyyəsini daha uzun müddət hədəf diapazonda saxlayıb və qlükoza göstəricilərində daha az dəyişkənliklə üzləşiblər. Kifayət qədər yatmaq da qanda şəkərin daha sabit olması və hipoqlikemiya - şəkərin normadan aşağı düşməsi riskinin azalması ilə əlaqələndirilib.

    Tədqiqatın müəllifləri hesab edirlər ki, müntəzəm yuxu rejiminə riayət etmək və fiziki aktivliyi qorumaq diabetin ənənəvi müalicə üsullarına mühüm əlavə ola bilər. Bununla belə, gündəlik rejimin tənzimlənməsi həkimin təyin etdiyi müalicəni əvəz etmir.

    Şəkərli diabet Elmi tədqiqat Sağlamlıq kompleksi
    Ученые выявили связь между режимом дня и уровнем сахара в крови
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    06:34
    BVF 2026-2027-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının ildə orta hesabla 2 % artacağını proqnozlaşdırır
    Maliyyə
    06:12
    BVF 2026-cı il üçün Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti proqnozunu ÜDM-in 11,3 %-nə qədər artırıb
    Maliyyə
    05:47
    Ukraynanın beynəlxalq ehtiyatları ilin əvvəlindən bəri 17,8 % azalıb
    Digər ölkələr
    05:18
    ABŞ Senatı dizel razılaşmasından sonra Trampı dərhal kursu dəyişməyə çağırıb
    Digər ölkələr
    04:52
    Panamada daha bir güclü zəlzələ baş verib
    Digər ölkələr
    04:10
    "Reuters" ABŞ-nin Rusiya ilə dizel üzrə sövdələşməni Ukraynaya necə əsaslandırdığını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    03:44
    Maykl Cordana məxsus forma hərracda rekord məbləğə satılıb
    Komanda
    03:08
    Şimali Koreya taktiki ballistik raketi sınaqdan keçirib
    Digər ölkələr
    02:36
    Tramp hesab edir ki, Putin Ukrayna ilə bağlı razılaşma əldə etməyi Zelenskidən daha çox istəyir
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti