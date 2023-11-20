Ученые выяснили, что ежедневное употребление 3-4 чашек кофе улучшает работу мозга

Ученые выяснили, что употребление 3-4 чашек кофе в день улучшает работу мозга.
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Новое исследование показало, что кофе в правильных количествах действительно полезен для организма. Помимо того, что он поднимает настроение, когда это необходимо, он может снизить смертность, облегчить воспаление и снизить риск развития диабета. Наряду с этим, кофе может улучшить структуру мозга.
В ходе исследования был изучен мозг более 2 тыс. человек в возрасте от 45 до 74 лет. В нем сравнивались четыре группы людей, которые заявили, что регулярно пьют:
- менее 1 чашки кофе в день;
- 1–2 чашки кофе в день;
- 3–4 чашки кофе в день;
- 5–6 чашек кофе в день.
Исследование показало, что люди, которые регулярно выпивали три-четыре чашки кофе в день, имели самую сильную структуру мозга, если учитывать несколько факторов, включая сохранение толщины коры, что обычно связано с более высоким интеллектом.
Доказано, что кофе замедляет снижение когнитивных функций и потенциально снижает риск развития болезни Паркинсона и Альцгеймера. Кроме того, метаанализ влияния кофе на здоровье показал, что кофе снижает частоту сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а также неврологических, метаболических заболеваний и заболеваний печени.
"Результаты показывают, что три-четыре чашки в день могут быть волшебным числом для сохранения важнейших структур мозга, помогая улучшить когнитивные и общую функции мозга", - говорится в результатах исследования.