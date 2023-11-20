О нас

Ученые выяснили, что ежедневное употребление 3-4 чашек кофе улучшает работу мозга

Ученые выяснили, что ежедневное употребление 3-4 чашек кофе улучшает работу мозга Ученые выяснили, что употребление 3-4 чашек кофе в день улучшает работу мозга.
Здоровье
20 ноября 2023 г. 08:08
Ученые выяснили, что ежедневное употребление 3-4 чашек кофе улучшает работу мозга

Ученые выяснили, что употребление 3-4 чашек кофе в день улучшает работу мозга.

Как сообщает Report, об этом пишет издание Mindbodygreen.

Новое исследование показало, что кофе в правильных количествах действительно полезен для организма. Помимо того, что он поднимает настроение, когда это необходимо, он может снизить смертность, облегчить воспаление и снизить риск развития диабета. Наряду с этим, кофе может улучшить структуру мозга.

В ходе исследования был изучен мозг более 2 тыс. человек в возрасте от 45 до 74 лет. В нем сравнивались четыре группы людей, которые заявили, что регулярно пьют:

  • менее 1 чашки кофе в день;
  • 1–2 чашки кофе в день;
  • 3–4 чашки кофе в день;
  • 5–6 чашек кофе в день.

Исследование показало, что люди, которые регулярно выпивали три-четыре чашки кофе в день, имели самую сильную структуру мозга, если учитывать несколько факторов, включая сохранение толщины коры, что обычно связано с более высоким интеллектом.

Доказано, что кофе замедляет снижение когнитивных функций и потенциально снижает риск развития болезни Паркинсона и Альцгеймера. Кроме того, метаанализ влияния кофе на здоровье показал, что кофе снижает частоту сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а также неврологических, метаболических заболеваний и заболеваний печени.

"Результаты показывают, что три-четыре чашки в день могут быть волшебным числом для сохранения важнейших структур мозга, помогая улучшить когнитивные и общую функции мозга", - говорится в результатах исследования.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Alimlər: Hər gün çoxlu fincan qəhvə içmək beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırır

Экслюзивные новости

Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
17 ноября 2023 г. 16:04
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
16 ноября 2023 г. 13:57
Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
ФотоСелекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
15 ноября 2023 г. 17:45
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
15 ноября 2023 г. 17:44
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
15 ноября 2023 г. 15:55
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
15 ноября 2023 г. 13:43
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
15 ноября 2023 г. 11:56
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
14 ноября 2023 г. 14:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi