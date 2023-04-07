Ученые впервые подтвердили случаи заражения плода коронавирусом от матери

Ученые из Университета Майами впервые подтвердили, что вирус SARS-CoV-2 (COVID-19) проник через плаценту инфицированной матери и вызвал повреждение головного мозга у младенцев, которых они вынашивали.

Ученые из Университета Майами впервые подтвердили, что вирус SARS-CoV-2 (COVID-19) проник через плаценту инфицированных матерей и вызвал повреждение головного мозга у младенцев, которых они вынашивали.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом исследователи заявили на специальном брифинге.

Ранее медики предполагали, что плод может заразиться от матери через плаценту, однако подтвержденных случаев до этого установлено не было.

"Это первый случай, когда нам удалось установить вирус в органе плода с трансплацентарным переходом", — сообщил на брифинге доктор Майкл Пайдас, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Университета Майами.

У новорожденных с первых дней жизни наблюдались судороги. Хотя, в отличие от случаев с вирусом Зика, младенцы не рождались с микроцефалией (состояния, характеризующееся маленьким размером головы), данная патология развилась у них позднее, вследствие прекращения нормального роста головного мозга.

Примечательно, что ни у одного из новорожденных тест на коронавирус не оказался позитивным, однако у обоих в крови наблюдался высокий показатель антител к COVID-19.

По словам врачей, один из младенцев скончался в возрасте 13 месяцев, а другой находится под наблюдением медиков.

Исследователи также призвали беременных женщин пройти вакцинацию от COVID-19.