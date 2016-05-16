​Ученые установили, что дневной сон убивает сердце

Баку. 16 Май. REPORT.AZ/ Возможность вздремнуть пару часов после обеда может существенно навредить здоровью человека.

Как передает Report со ссылкой на The Telegraf, к такому выводу пришли исследователи из клиники Мэйо, штат Миннесота, США.

Исследователи представили результаты своей работы на ежегодной конференции Американского общества по изучению гипертонии.

Специалисты установили, что люди, спящие днем, страдают от высокого кровяного давления на 13-19 процентов чаще тех, кто бодрствует до ночи.

Повышенное давление опасно тем, что может привести к сердечному приступу и инсульту.