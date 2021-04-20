Ученые сравнили заразность британского и обычного вариантов COVID-19

Результаты анализа показали, что распространение британского варианта было очень быстрым

Израильские ученые на основе данных 300 тыс. ПЦР-тестов выяснили, что британский вариант коронавируса B.1.1.7, который на сегодняшний день ответственен за 99,5% заболеваний COVID-19 в Израиле, на 45% заразнее, чем исходный вариант SARS-CoV-2.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Medicine.

Исследователи из Тель-Авивского университета проанализировали данные массового тестирования, которое проводили в стране с 6 декабря 2020 года по 10 февраля 2021 года, и в ходе которого выявили различные генетические варианты коронавируса SARS-CoV-2.

"Мы использовали результаты тестирования трех различных вирусных генов. В британском варианте, также известном как B.1.1.7, один из этих генов, ген S, стерт в результате мутации. Поэтому мы смогли отследить распространение этого варианта даже без генетического секвенирования", - приводятся в пресс-релизе университета слова первого автора статьи Ариэля Муница (Ariel Munitz), профессора кафедры клинической микробиологии и иммунологии медицинского факультета.

Результаты анализа показали, что распространение британского варианта было очень быстрым. 24 декабря 2020 года только пять процентов положительных результатов относились к британскому варианту. Всего шесть недель спустя, в январе 2021 года, этот вариант был ответственен уже за 90% случаев COVID-19 в Израиле. Текущий показатель, с учетом того, что в стране практически завершилась массовая вакцинация, составляет около 99,5%.

Чтобы объяснить такое резкое увеличение, авторы сравнили показатель R — эффективное репродуктивное число, характеризующее заразность вируса — для исходного и британского вариантов.