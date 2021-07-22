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Ученые создали вакцину от коронавируса в форме капсулы

Ученые создали вакцину от коронавируса в форме капсулы Израильские ученые создали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции в капсулах. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает The Jerusalem Post.
Здоровье
22 июля 2021 г. 16:32
Ученые создали вакцину от коронавируса в форме капсулы

Израильские ученые создали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции в капсулах. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что испытания препарата будут проходить в Медицинском центре имени Сураски сразу после одобрения министерством здравоохранения, в них будут участвовать 24 добровольца, которые еще не прививались другой вакциной. Как сообщает издание, половина группы примет одну капсулу, другая — две дозы препарата. Тестирования будут длиться шесть недель.

По словам гендиректора Oramed Pharmaceuticals Надава Кидрона, этот препарат имеет несколько преимуществ по сравнению в обычными вакцинами от коронавируса. Так, капсула "более устойчива к разным штаммам коронавируса", в отличие от Moderna и Pfizer она нацелена на три структурных белка вируса. Также такие препараты обычно вызывают меньше побочных эффектов.

Кидрон также добавил, что такую вакцину легче доставлять по миру. Гендиректор подчеркнул, что будет добиваться одобрения вакцины-капсулы в других странах, если испытания пройдут успешно.

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Версия на английском языке Scientists create coronavirus vaccine capsule

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