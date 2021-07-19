О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученые создали метод определения тяжести COVID-19 по слюне

Ученые создали метод определения тяжести COVID-19 по слюне Английские ученые разработали методику, которая позволяет на первых этапах заражения коронавирусом определить, будет болезнь проистекать в легкой или тяжелой форме.
Здоровье
19 июля 2021 г. 08:13
Ученые создали метод определения тяжести COVID-19 по слюне

Английские ученые разработали методику, которая позволяет на первых этапах заражения коронавирусом определить, будет болезнь проистекать в легкой или тяжелой форме.

Как передает Report, результаты исследования представлены на портале MedRxiv.

"В условиях больницы сбор образцов слюны более удобен как для персонала, так и для пациентов .В этой работе мы впервые продемонстрировали, что метаболом в слюне может отражать тяжесть COVID-19", - отмечают исследователи.

Для проверки своей теории ученые использовали анализы слюны 88 пациентов, госпитализированных с подозрением на COVID-19, а также их клинические данные. Диагноз был подтвержден с помощью ПЦР-тестов.

Для анализа использовался метод масс-спектрометрия, который позволяет определить концентрацию различных компонентов в какой-либо субстанции.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Совместная пресс-конференция Ильхама Алиева и Шарля Мишеля - ВИДЕО
ФотоСовместная пресс-конференция Ильхама Алиева и Шарля Мишеля - ВИДЕО
19 июля 2021 г. 00:03
В Азербайджане до конца этого года будет ежемесячно увеличиваться добыча нефти
В Азербайджане до конца этого года будет ежемесячно увеличиваться добыча нефти
18 июля 2021 г. 16:55
Места продажи и забоя скота в дни Гурбан байрамы
Места продажи и забоя скота в дни Гурбан байрамы
18 июля 2021 г. 12:22
Франция пытается превратить Армению в форпост в Закавказье?
Франция пытается превратить Армению в форпост в Закавказье?
18 июля 2021 г. 11:10
Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
17 июля 2021 г. 17:20
Названо число зарегистрированных в Азербайджане наркоманов
Названо число зарегистрированных в Азербайджане наркоманов
17 июля 2021 г. 16:38
Обнародованы результаты вступительных экзаменов
Обнародованы результаты вступительных экзаменов
17 июля 2021 г. 15:39
За две недели из оборота изъято 11 кг метамфетамина
За две недели из оборота изъято 11 кг метамфетамина
17 июля 2021 г. 13:37
Дорожная полиция обратилась к участникам движения
Дорожная полиция обратилась к участникам движения
17 июля 2021 г. 11:23
Журналисты-шехиды Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов награждены медалями
Журналисты-шехиды Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов награждены медалями
17 июля 2021 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi