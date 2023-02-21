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Ученые сообщили о недолговечности эффекта бустерных прививок от коронавируса

Ученые сообщили о недолговечности эффекта бустерных прививок от коронавируса Бустерные прививки от коронавируса усиливают защиту от тяжелых форм заболевания, включая заражения от последних мутаций вируса, но эффект от них быстро снижается.
Здоровье
21 февраля 2023 г. 16:14
Ученые сообщили о недолговечности эффекта бустерных прививок от коронавируса

Бустерные прививки от коронавируса усиливают защиту от тяжелых форм заболевания, включая заражения от последних мутаций вируса, но эффект от них быстро снижается.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил Le Figaro.

К такому выводу пришли ученые, проводившие исследования под эгидой Национального агентства по безопасности лекарственных средств и страхового фонда Assurance maladie.

"Повторные дозы позволили усилить защиту от риска госпитализации, но эта защита оказывалась ограниченной по времени", - сказано в отчете.

Издание отмечает, что это последняя из серии работ по изучению эффективности противоковидных вакцин с начала их применения. Во Франции используются главным образом вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech. Они показали свою эффективность против тяжелых форм заболевания, хотя и "незначительно снижают риск последующего заражения в средней или долгосрочной перспективе".

Даже для случаев, требующих госпитализации, эффективность прививок имеет тенденцию снижаться со временем, из-за чего санитарные власти страны организовывали кампании бустерной вакцинации третьей, четвертой и уже пятой дозой.

При этом, пишет Le Figaro, все равно нет достаточных данных о реальной пользе этих последовательных усиливающих прививок в особенности после появления штамма "омикрон", у которого есть несколько разновидностей, и он легче ускользает от защитных мер.

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Версия на английском языке Scientists say effect of booster vaccinations against coronavirus short-lived

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