Ученые рассказали об опасных симптомах индийского штамма

Ученые выяснили, что индийский штамм коронавируса, называемый дельта-вариантом, заразнее других вариантов и приводит к гангренам.

Ученые выяснили, что индийский штамм коронавируса, называемый дельта-вариантом, заразнее других вариантов и приводит к гангренам.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg .

Также выяснилось, что новая мутация вызывает симптомы, которые обычно не встречаются у пациентов с коронавирусом: проблемы со слухом, тяжелые расстройства пищеварения и приводящий к гангрене тромбоз.

Издание отмечает, что дельта-вариант распространился по Великобритании и Шотландии. Сейчас там наблюдается всплеск госпитализаций.

Ранее Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала распространение в Европе варианта коронавируса, обнаруженного в Индии. Специалисты заявили, что именно индийский штамм вызывает наибольшую обеспокоенность, так как он заразнее "оригинального" коронавируса и опасен даже для людей с иммунитетом.