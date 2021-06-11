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Ученые рассказали об опасных симптомах индийского штамма

Ученые рассказали об опасных симптомах индийского штамма Ученые выяснили, что индийский штамм коронавируса, называемый дельта-вариантом, заразнее других вариантов и приводит к гангренам.
Здоровье
11 июня 2021 г. 00:48
Ученые рассказали об опасных симптомах индийского штамма

Ученые выяснили, что индийский штамм коронавируса, называемый дельта-вариантом, заразнее других вариантов и приводит к гангренам.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

Также выяснилось, что новая мутация вызывает симптомы, которые обычно не встречаются у пациентов с коронавирусом: проблемы со слухом, тяжелые расстройства пищеварения и приводящий к гангрене тромбоз.

Издание отмечает, что дельта-вариант распространился по Великобритании и Шотландии. Сейчас там наблюдается всплеск госпитализаций.

Ранее Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала распространение в Европе варианта коронавируса, обнаруженного в Индии. Специалисты заявили, что именно индийский штамм вызывает наибольшую обеспокоенность, так как он заразнее "оригинального" коронавируса и опасен даже для людей с иммунитетом.

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