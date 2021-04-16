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Ученые подтвердили опасность красного мяса для здоровья сердца

Ученые подтвердили опасность красного мяса для здоровья сердца Употребление в пищу красного и обработанного мяса увеличивает риск ухудшения работы сердца человека, к такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие почти 20 тысяч человек
Здоровье
16 апреля 2021 г. 07:31
Ученые подтвердили опасность красного мяса для здоровья сердца

Употребление в пищу красного и обработанного мяса увеличивает риск ухудшения работы сердца человека, к такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие почти 20 тысяч человек.

Как передает Report, об этом пишет MedicalXpress.

Специалисты установили, что у любителей мяса развивается сердечная недостаточность, артерии становятся жесткими.

Жирная рыба, наоборот, улучшает функционирование сердечно-сосудистой системы и делает артерии гибкими.

Исследователи объяснили связь употребления мяса и работы сердца тем, что оно провоцирует высокое давление, повышение уровня холестерина, ожирение и диабет.

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