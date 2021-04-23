Ученые перечислили продукты, уменьшающие жир на животе

Ученые перечислили продукты, способствующие уменьшению жира на животе

Ученые перечислили продукты, способствующие уменьшению жира на животе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом говорится в исследовании специалистов Медицинской школы при Университете Уэйк-Форест в США.

К ним относятся продукты, содержащие растворимую клетчатку. Ей богаты богаты овес, горох, фасоль, яблоки, цитрусовые и морковь. Это вещество также минимизирует уровень холестерина и глюкозы в крови.

"На каждые десять граммов растворимой клетчатки скорость накопления висцеральной жировой ткани снижается на 3,7%", - уточнили ученые.