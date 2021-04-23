Ученые перечислили продукты, уменьшающие жир на животе

Ученые перечислили продукты, способствующие уменьшению жира на животе.
Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом говорится в исследовании специалистов Медицинской школы при Университете Уэйк-Форест в США.
К ним относятся продукты, содержащие растворимую клетчатку. Ей богаты богаты овес, горох, фасоль, яблоки, цитрусовые и морковь. Это вещество также минимизирует уровень холестерина и глюкозы в крови.
"На каждые десять граммов растворимой клетчатки скорость накопления висцеральной жировой ткани снижается на 3,7%", - уточнили ученые.