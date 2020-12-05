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Ученые опровергли популярный миф о коронавирусе

Ученые опровергли популярный миф о коронавирусе Противовирусные препараты не влияют на тяжесть заболевания и смертность при COVID-19
Здоровье
5 декабря 2020 г. 11:16
Ученые опровергли популярный миф о коронавирусе

Противовирусные препараты не влияют на тяжесть заболевания и смертность при COVID-19 .

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", соответствующее исследование опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.

Группа ученых проанализировала данные 11 330 взрослых пациентов с COVID-19 в 405 больницах 30 стран и методы их лечения, в том числе получение противовирусных препаратов - ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира и интерферона бета-1а. Всего было зарегистрировано 1 253 смертельных случая. За 28 дней смертность составила 11,8 процента.

Выяснилось, что по сравнению с контрольными группами коэффициент смертности при приеме ремдесивира составил 0,95, гидроксихлорохина - 1,19, лопановира - 1,00, интерферона - 1,16. Таким образом, применение препаратов практически не дало результатов.

По мнению ученых, полученные ими данные опровергают мнение о том, что применение противовирусных средств может снизить смертность, начало искусственной вентиляции легких или продолжительность госпитализации.

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